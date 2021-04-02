شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنظم المؤتمر الدولي الرابع للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة سوهاج، المؤتمر الدولى الرابع للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع، تحت شعار «الاتجاهات الجديدة في الكيمياء التطبيقية»، وذلك بمدينة الغردقة في الفترة من ٣ حتى ٦ أبريل الجاري.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، وقال إن المؤتمر ينظم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، بالاشتراك مع الجمعية الدولية للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع، والتي يمثلها الدكتور أحمد عبدالله السماحى رئيس الجمعية، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى عرض الأبحاث الحديثة في مجالات الكيمياء التطبيقية، والصناعة، والأدوية، والزراعة، والتعليم، والصناعات المختلفة.

وأوضح عزيز أنه على مدار ٣ أيام متواصلة سيتناول المؤتمر ٨ محاور مهمة تدور حول موضوعات كيمياء الحفر والبترول، والتعليم، والتخصصات المتعددة في الكيمياء، وكيمياء التغذية والزراعة، وكيمياء المعادن والجيوكيمياء، وأيضًا كيمياء البيئة والكيمياء الخضراء، وكيمياء الأدوية، وعلوم المواد والنانو تكنولوجي، وأخيراً مواد الطاقة المتجددة.

وقال الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يعقد للعام الرابع على التوالي، حيث نجح في استقطاب الكوادر الأكاديمية والعلمية البحثية المميزة، لمناقشة الجديد من الأبحاث العلمية في مجال الكيمياء وتطبيقاتها، والتي من شأنها دعم البحث العلمي في مصر وتعزيز التعاون مع الجهات العلمية الخارجية، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين وعرض الأبحاث المختلفة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد محمد محمد الصغير أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ومقرر عام المؤتمر، أنه سوف يشارك في فعاليات المؤتمر ١٥٠ من العلماء والأساتذة والباحثين في مجال الكيمياء بمختلف الجامعات المصرية، إلى جانب مشاركة دولتي إسبانيا وجورجيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن عرض ١٠٠ بحث علمى وملصق وبعض من المحاضرات العامة.