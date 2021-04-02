شكرا لقرائتكم خبر عن «كريسمان»: مصر حريصة على جذب الاستثمارات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، جون كريسمان، إن مصر حريصة على الاستمرار فى خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأمريكية، للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال الشراكة مع كبرى شركات أمريكا، لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة محليًا.

وأضاف «كريسمان» أنه عقد لقاءً مع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماع المائدة المستديرة السنوى عبر الإنترنت، حيث تناول موضوعى «النمو الاقتصادى والتعاون المشترك»، تجسيدًا لروح التعاون والصداقة المتينة بين مصر والولايات المتحدة، معبرًا عن تقديره للرئيس، لقيادته الاقتصاد المصرى خلال جائحة كورونا، ونجاحه فى جعلها الدولة الوحيدة فى المنطقة التى حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا فى 2020، رغم الأزمة العالمية.

وأشار «كريسمان» إلى أنه بالنظر للمستقبل، يشعر مجتمع الأعمال الأمريكى ومجلس الأعمال المصرى- الأمريكى بالتشجيع من خلال تفانى الإدارة المصرية فى تنفيذ إصلاحات تجعل مصر أكثر قدرةً على المنافسة وأكثر جاذبيةً للاستثمارات الأمريكية، وأشاد بوزير البترول لنجاحه فى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى فتح الاقتصاد المحلى أمام المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمى للطاقة، متابعًا: «ندعم الجهود الرامية إلى تحديث صناعتنا ونعتقد بقوة أن مصر فى وضع قوى يسمح لها بتحقيق هدفها المتمثل فى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة».

وذكر بيان أصدره الجانب الأمريكى عن اللقاء، أن مجلس الأعمال المصرى- الأمريكى منذ نشأته، كان شريكًا متفانيًا للحكومة والقطاع الخاص فى مصر، باعتبارها المؤسسة الأمريكية الوحيدة التى تكرس جهودها نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية؛ حيث يسعى المجلس من خلال عمله جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، إلى تنمية الاقتصاد وزيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين من أجل تعزيز الرخاء الاقتصادى المستدام.