شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن التحويلات المرورية أثناء إحتفالية نقل المومياوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلى لعدد من الكبارى ومحاور الحركة في ضوء الاحتفالات والمراسم رفيعة المستوى التي ستقام بمناسبة نقل عدد 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك يوم السبت الموافق 3/4/2021 .

وأوضحت المحافظة أنه سيتم إجراء غلق كلي لكباري عباس والجامعة والجلاء ومطلع كوبري أكتوبر من شارع النيل ومطلع كوبري 15مايو من شارع النيل ومنزل الطريق الدائري القادم من المعادي اتجاه شارع البحر الأعظم نطاق محافظة الجيزة باتجاه حدود محافظة القاهرة طوال فترة الاحتفالات والتي ستبدأ من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 3/4/2021 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وهى كالآتى:

أولا: القادم من محاور فيصل والهرم وربيع الجيزي في اتجاه أعلى (كوبري الجيزة المعدنى ومتجه إلى كوبري عباس وكوبري الجامعة وكوبري الجلاء وكوبري 6 اكتوبر) يسلك منزل كوبري الجيزة المعدني اتجاه مستشفى الرمد ثم يميناً إجباري في اتجاه محور البحر الاعظم حتى مطلع الطريق الدائري في اتجاه القاهرة ومناطق مدينة نصر والتجمع الخامس وطريق السويس.

ثانيا : (القادم من محور شارع الجامعة في اتجاه كوبري الجامعة) يسلك شارع الجيزة يميناً قبل كوبري الجامعة من أمام حديقه الحيوان حتى دوران تفتيش الري والعودة اتجاه شارع الجيزة مرة أخرى اتجاه نفق النهضة ونفق الجلاء وشارع النيل حتى كوبري الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج أو استكمال السير بشارع الجامعة حتى تقاطعه مع شارع ثروت والسير يسارا اتجاه شارع ثروت ثم استكمال السير أعلى محور صفط اللبن وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي اتجاه محور روض الفرج.

ثالثا : القادم من شارع التحرير في اتجاه كوبري الجلاء يسلك إجبارياً شارع النيل حتى مطلع كوبري الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج .

وتنوه محافظة الجيزه بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمواقع المشار إليها لتسيير الحركة المرورية وكذلك تجهيز ووضع كافة المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلى بالكباري والمحاور المشار إليها من حيث (طواحين ضوئية- حواجز فسفورية – مخاريط) لإرشاد قائدى المركبات لضمان أمن وسلامة المواطنين.