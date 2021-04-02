شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارعي البحر الأعظم والنيل السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إجراء جولة ميدانية لعدد من الشوارع الجارى تطويرها بالمحافظة والتى ضمت أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بدءا من منطقة المنيب بحى جنوب الجيزة وشارع النيل السياحى، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال.

ووجه «راشد» بتنفيذ نموذج موحد للأسوار والبوابات الخاصة بالعائمات والمنشآت السياحية والنوادى النيلية بمسار النيل لتعكس المظهر الجمالى اللائق للطريق بالكامل، مشدداً على نقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين وإزالة كافة الأسوار الحديدية المتعدية على الطريق وكل ما يحجب رؤية النيل.

كما استمع خلال الجولة لشكوى أحد المواطنين بمنطقة الكونيسة ووجه على الفور رئيس الحى المختص بالاستجابة لشكوى المواطن وسرعة حلها، كما وجه الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتقليم وتهذيب الأشجار المطلة على النيل.

وتفقد محافظ الجيزة، نادى العاملين بديوان محافظة الجيزة موجها برفع كفاءته وتجهيزة وتطويره بالشكل اللائق بالعاملين وتحقيق الاستغلال الأمثل له.

كما تفقد المعدات الجديدة التي تم دعم منظومة النظافة بها والتى شملت 4 سيارات كنس و3 سيارات نقل كبير والتى سيتم الدفع بها في عدد من القطاعات ذات الكثافة السكانية العالية.

كما شهد محافظ الجيزة احتفالية يوم اليتيم وتكريم الأم المثالية الذي تم تنظيمها بنادى العاملين بهيئة النظافة والتجميل، حيث قدم المحافظ شكره للقائمين على الحفل، لتكريمهم للأطفال الأيتام والرعاية الدائمة لهم، وأعرب عن بالغ سعادته لمشاركته الأطفال احتفالهم، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في شتى الفعاليات والمناسبات.

وقال خلال كلمته إن المحافظة تولي اهتماما بالأطفال الأيتام لأن ذلك حقهم في الرعاية والاهتمام وأن مستقبل الأطفال مسؤوليتنا لأن يوم اليتيم يمثل رمزًا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكل أبنائها، وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

كما شهد احتفالية الكشافة باليوبيل الفضى لتسجيل جامعة القاهرة ببحرية الجيزة في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.