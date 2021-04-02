شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات من الإعجاز.. تعرف على إنجازات عهد الرئيس السيسى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الثاني من أبريل 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة، حاصدا 97% من الأصوات، وخلال السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي تحققت الكثير من الإنجازات، منها 14762 مشروعا فى مختلف القطاعات جرى الانتهاء منه بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار.



















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