شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: وفد من اليونسكو يحضر فعاليات موكب نقل المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا خالد العنانى وزير السياحة والآثار جميع المصريين لمشاهدة حدث موكب نقل المومياوات الملكية أمام التليفزيون، موضحًا أنه استقبل وفد من اليونسكو لحضور فعاليات موكب المومياوات الملكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن موكب المومياوات الملكية هو نصف الفعالية، ومدة الحدث ساعة ونصف، موضحًا أن هناك قاعة من أجمل القاعات فى العالم مجهزة لاستقبال المومياوات.

وأشار إلى أن موكب المومياوات الملكية له هيبة وفخر، مضيفا: "رفضنا وضع المومياوات الملكية فى مراكب للحفاظ عليها"، موجها الشكر لكل من فكر فى تطوير متحف الحضارة بالفسطاط.