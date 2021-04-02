شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بالجيزة أثناء احتفالية نقل المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع المحافظة، غلقا كليا لعدد من الكبارى ومحاور الحركة فى ضوء الاحتفالات والمراسم التى ستقام بمناسبة نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك غدا السبت.

وقال مصدر أمنى، إنه سيتم إجراء غلق كلى لكبارى عباس والجامعة والجلاء ومطلع كوبرى أكتوبر من شارع النيل ومطلع كوبرى 15 مايو من شارع النيل ومنزل الطريق الدائرى القادم من المعادى اتجاه شارع البحر الأعظم نطاق محافظة الجيزة باتجاه حدود محافظة القاهرة طوال فترة الاحتفالات والتى ستبدأ من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 3/4/2021 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم .

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجرى العديد من التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وهى كاللآتى :

أولا : القادم من محاور فيصل والهرم و ربيع الجيزى فى اتجاه أعلى ( كوبرى الجيزة المعدنى و متجة الى كوبرى عباس و كوبرى الجامعة و كوبرى الجلاء وكوبرى 6 اكتوبر )يسلك منزل كوبرى الجيزة المعدنى اتجاه مستشفى الرمد ثم يميناً اجبارى فى اتجاه محور البحر الاعظم حتى مطلع الطريق الدائرى فى اتجاه القاهرة ومناطق مدينة نصر والتجمع الخامس وطريق السويس.

ثانيا: (القادم من محور شارع الجامعة فى اتجاه كوبرى الجامعة) يسلك شارع الجيزة يميناً قبل كوبرى الجامعة من أمام حديقة الحيوان حتى دوران تفتيش الرى والعودة اتجاه شارع الجيزة مرة اخرى اتجاه نفق النهضة و نفق الجلاء و شارع النيل حتى كوبرى الساحل فى اتجاه مناطق القاهرة و محور روض الفرج أو استكمال السير بشارع الجامعة حتى تقاطعة مع شارع ثروت والسير يسارا اتجاه شارع ثروت ثم استكمال السير أعلى محور صفط اللبن وصولا حتى الطريق الدائرى القوس الغربى اتجاه محور روض الفرج.

ثالثا : القادم من شارع التحرير فى اتجاه كوبرى الجلاء يسلك اجبارياً شارع النيل حتى مطلع كوبرى الساحل فى اتجاه مناطق القاهرة و محور روض الفرج .

وستعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمواقع المشار اليها لتسير الحركة المرورية وكذلك تجهيز ووضع كافة المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلى بالكبارى والمحاور المشار إليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية – مخاريط) لإرشاد قائدى المركبات لضمان امن وسلامة المواطنين .