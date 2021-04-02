شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين وبدء أعمال الفرز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين أبوابها فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وذلك عقب انتهاء الموعد المحدد لاستقبال الصحفيين للتصويت باللجان المنعقدة بمقر نادى نقابة المعلمين.

وبدأ قضاة هيئة قضايا الدولة المشرفين على عمليات الاقتراع فى فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية، وذلك تمهيدا لرصد وإعلان النتائج.

وبدأ التصويت فى الانتخابات عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، فى تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة واستمرت على مدار 4 ساعات.

وأجريت الانتخابات فى 32 لجنة انتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة بالإضافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.







































