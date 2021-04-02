شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول: نعمل على مشروع ضحم لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة تكفى حاجة السوق المحلى من الغاز الطبيعى، وأنه يتم حاليا العمل على مشروع ضخم لتكرير البترول، والذى سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية سواء من البنزين أو السولار، ويتحقق هذا الأمر بحلول عام 2023 .

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن قطاع البترول شهد خلال الفترة الماضية قفزات متسارعة فى كل الأنشطة من حيث الاتفاقيات والمزايدات البترولية التى تم طرحها، وهناك مناطق جديدة جاذبة سيتم البحث عنها بموجب تلك الاتفاقيات مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر، وهناك آمال كبيرة أن يسفر الحفر عن اكتشافات تعمل على دعم الاحتياطى والإنتاج من البترول والغاز الطبيعى.