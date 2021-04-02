شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تطلق مبادرة قطار الخير لتوفير المستلزمات الطبية للمواطنين بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مبادرة قطار الخير، وهى قافلة موسعة تشمل الشق الطبى والغذائى، موجهة لعشرة مراكز بمحافظة سوهاج، وأن ذلك بدعم من وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق "تحيا مصر" ومؤسسة صناع الخير.

وأضافت المؤسسة، أن مبادرة قطار الخير تضم ( 10) قوافل طبية، حيث ستتضمن كل قافلة 10 تخصصات، وتستهدف إجراء كافة العمليات الجراحية وتوفير الأدوية وتوزيع النظارات.

كما ستقدم القافلة 1000 كرتونة من المستلزمات الطبية للمستشفيات بقيمة 500 ألف جنيه، وجهاز طبي للعمليات لمستشفى سوهاج الجامعي بقيمة 500 ألف جنيه، ويصل إجمالى تكلفة القافلة نحو 5.5 مليون جنيه، كما تشمل المبادرة 10000 كرتونة غذائية بقيمة 2 مليون جنيه، وتحتوي الكرتونة على كافة السلع الغذائية الأساسية لشهر رمضان الكريم، كما سيقدم صندوق تحيا مصر 10 آلاف شنطة تتضمن 2 كيلو ونصف من الدواجن لأهالى سوهاج.