شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطرق البديلة لحركة المرور بالجيزة أثناء احتفالية نقل المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظ الجيزة، إجراء غلق كلى لعدداً من الكبارى ومحاور الحركة فى ضوء الاحتفالات والمراسم رفيعة المستوى التى ستقام بمناسبة نقل عدد 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك غدا السبت.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه سيتم إجراء غلق كلى لكبارى عباس والجامعة والجلاء ومطلع كوبرى أكتوبر من شارع النيل ومطلع كوبرى 15مايو من شارع النيل ومنزل الطريق الدائرى القادم من المعادى اتجاه شارع البحر الأعظم نطاق محافظة الجيزة باتجاه حدود محافظة القاهرة طوال فترة الاحتفالات والتى ستبدأ من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 3/4/2021 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وهى كالآتى :

أولا: القادم من محاور فيصل والهرم وربيع الجيزى فى اتجاه أعلى ( كوبرى الجيزة المعدنى ومتجه إلى كوبرى عباس وكوبرى الجامعة وكوبرى الجلاء وكوبرى 6 أكتوبر) يسلك منزل كوبرى الجيزة المعدنى اتجاه مستشفى الرمد ثم يمينا إجبارى فى اتجاه محور البحر الأعظم حتى مطلع الطريق الدائرى فى اتجاه القاهرة ومناطق مدينة نصر والتجمع الخامس وطريق السويس.

ثانيا: (القادم من محور شارع الجامعة فى اتجاه كوبرى الجامعة) يسلك شارع الجيزة يميناً قبل كوبرى الجامعة من أمام حديقة الحيوان حتى دوران تفتيش الرى والعودة اتجاه شارع الجيزة مرة أخرى اتجاه نفق النهضة ونفق الجلاء وشارع النيل حتى كوبرى الساحل فى اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج أو استكمال السير بشارع الجامعة حتى تقاطعه مع شارع ثروت والسير يسارا اتجاه شارع ثروت ثم استكمال السير أعلى محور صفط اللبن وصولا حتى الطريق الدائرى القوس الغربى اتجاه محور روض الفرج.

ثالثا :- القادم من شارع التحرير فى اتجاه كوبرى الجلاء يسلك اجبارياً شارع النيل حتى مطلع كوبرى الساحل فى اتجاه مناطق القاهرة و محور روض الفرج .

ونوهت محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمواقع المشار اليها لتسير الحركة المرورية وكذلك تجهيز ووضع كافة المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلى بالكبارى والمحاور المشار اليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية – مخاريط ) لإرشاد قائدى المركبات لضمان امن وسلامة المواطنين .