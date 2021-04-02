شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: أنهينا أعمال رفع كفاءة مسار موكب المومياوات الملكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت أعمال رفع كفاءة المناطق التى سيمر فيها موكب نقل المومياوات الملكية غدًا السبت، وأن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تواصل جهودها المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة استعدادًا لهذا الحدث الذى ينتظره المصريون والعالم .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لأعمال رفع كفاءة مسار المومياوات الملكية منذ خروجها من المتحف المصرى بالتحرير حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط .

وأكد محافظ القاهرة، أن كافة أجهزة المحافظة تواصل استعداداتها للحدث الكبير الذى يعد الأول من نوعه فى العالم لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط .

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد عبر شاشات التليفزيون، مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة عملت على خروجه بشكل يليق بمسار مومياوات ملوك وملكات إحدى أعظم الحضارات عبر التاريخ كما يليق باسم مصر .

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة قامت برفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب، كما تم مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أى تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير، وتم رفع كفاءة النظافة فى المنطقة والعناية بنظافة أسطح وواجهات العقارات ورفع كفاءة الإنارة وإزالة الملصقات والكتابات المشوهه لها، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات وإخلاء الأرصفة تماماً منها .

كما تم زيادة المساحات المزروعة بالورود والأشجار ورفع كفاءة كوبرى المانسترلى وعمل نافورتين بميدان فم الخليج ورفع جميع الإشغالات بسور مجرى العيون وتجميل وتنظيف مجرى النيل فى المنطقة التى سيمر فيها الموكب وطلاء كافة الأسوار ومراجعة دهانات أسوار الكبارى الموجودة فى المسار ورفع الإعلانات المخالفة .

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول ، والملكة حتشبسوت ، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية فى نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات .

ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.



جانب من جولة محافظ القاهرة بمسار نقل المومياوات



جولة تفقدية لماحفظ القاهرة بمسار نقل المومياوات



جولة محافظ القاهرة بمسار نقل المومياوات



محافظ القاهرة بمسار نقل المومياوات



محافظ القاهرة يتابع أنتهاء الأعمال مسار نقل المومياوات



محافظ القاهرة يتفقد مسار نقل المومياوات



