شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المحافظات استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال توفير منافذ لتوزيع السلع الغذائية، وتكثيف الحملات على الأسواق، وتجهيز المساجد لأداء صلاة التراويح، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.

ففى الإسكندرية، قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين: «من المقرر بدء تشغيل المخابز البلدية ما بين 8 صباحًا و5 مساء خلال رمضان، مع استمرار عمل بعض المخابز في المناطق المزدحمة حتى 9 مساءً، طوال شهر رمضان».

وكشف «سعدالله» عن طرح سلع غذائية وتموينية وتمور وياميش بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن السوق، ما بين 15- 35%، في 263 منفذًا. وأشار إلى التنسيق بين الوزارة والغرفة التجارية بالإسكندرية لإقامة المعرض الرئيسى في أرض المعارض.

وفى القليوبية، تولت الغرفة التجارية التنسيق مع مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية بأعلى جودة وأرخص الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين خلال رمضان، وأصدر المحافظ تعليمات لرؤساء الأحياء ومديرى المرور والمياه والرى والمرافق والإسعاف والتموين والطب البيطرى والصحة والكهرباء والأوقاف والمنطقة الأزهرية والصرف الصحى والجهات المعنية بالاستعداد لاستقبال رمضان وتنفيذ التوجيهات والإجراءات المطلوبة لراحة وخدمة المواطنين؛ وشدد على قطاع الكهرباء باتخاذ الإجراءات لعدم قطع التيار إلا في الضرورة القصوى.

وكلف المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، مديرى التموين والصحة والطب البيطرى والغرفة التجارية ومباحث التموين بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات في الأحياء للتأكيد على توافر أسطوانات البوتاجاز ومراجعة المخابز لمراقبة جودة رغيف العيش وتوفير السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومراجعة المحال والمطاعم.

وفى شمال سنياء، قال علاء الدين سمرى، مدير عام مديرية التموين: «تقرر طرح كميات من الدقيق والزيت والسكر وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية والياميش لتلبية احتياجات المواطنين طوال رمضان، وتشغيل المخابز طوال اليوم خلال شهر رمضان».

وأشار إلى عرض المحال التجارية منتجات شهر رمضان بأسعار مناسبة وتخفيضات تصل إلى 20% في مدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد والحسنة ونخل.

وفى الشرقية، كثفت الأجهزة الرقابية الحملات التفتيشية على محال الجزارة وشوادر اللحوم وثلاجات الحفظ ومحال بيع وتصنيع الأسماك، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، لضبط الأسعار قبل قدوم شهر رمضان.

وكشف الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطرى، عن تحرير 13 محضرًا لأصحاب محال لبيعهم دواجن وأسماكًا فاسدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.