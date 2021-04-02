شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الأقصر الدولي يستقبل أولى رحلات شركة TAROM الرومانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل، اليوم، مطار الأقصر الدولي ، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الرومانية TAROM ، على متنها 61 راكبا.

حيث تم استقبال الطائرة فور هبوطها برش المياه (Water Salute) وهو تقليد عالمي لاستقبال الرحلات الجديدة، كما استقبل العاملين بالمطار الركاب بالترحاب وسط الاجراءات الاحترازيه المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على السلامة العامة.

مطار الاقصر الدولى

مطار الاقصر الدولى

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلة أسبوعيا بخط سير ( بوخارست - الاقصر / الغردقة - بوخارست ).