شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 712 إصابة جديدة بـ«كوفيد-١٩» و46 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافى 322 شخصًا من فيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 155 ألفًا و16 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 712 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 46 حالة.

وإن إجمالى العدد الذى تم تسجيله 202 ألف و843 شخصًا، من ضمنهم 155 ألفًا و16 حالة تم شفاؤها، و12 ألفًا و41 حالة وفاة.