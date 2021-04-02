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«الصحة»: تسجيل 712 إصابة جديدة بـ«كوفيد-١٩» و46 حالة وفاة

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محمد كامل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافى 322 شخصًا من فيروس ، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 155 ألفًا و16 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 712 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 46 حالة.

وإن إجمالى العدد الذى تم تسجيله 202 ألف و843 شخصًا، من ضمنهم 155 ألفًا و16 حالة تم شفاؤها، و12 ألفًا و41 حالة وفاة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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