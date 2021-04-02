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«علاء ماضي وزوجته غفرالله لهما».. مواطن ينظم مسابقة لحفظ القرآن على روح شقيقه وزوجته

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحد أهالي قرية شباس عمير في مركز قلين التابعة لمحافظة كفر الشيخ عن تنظيم مسابقة «علاء ماضي وزوجته غفرالله لهما» للقرآن كريم خلال شهر رمضان، كصدقة جارية على روح شقيقه وزوجته، اللذين توفيا في حادث مروري بالمملكة العربية ، قبل نحو شهرين.

وتجاوزت الجوائز المالية للمسابقة الـ 20 ألف جنيه.

وأعلنت صفحة قرية شباس عمير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن لجنة التحكيم بأكملها مُشكّلة من أئمة تابعين لوزارة الأوقاف، وأن الدرجة ستمنح كاملة للمتسابق من لجنة التحكيم بناء على الحفظ والتجويد والصوت.

تفاصيل الجائزة وشروطها كالتالي:

مسابقة علاء ماضي وزوجته للقرآن الكريم
مسابقة علاء ماضي وزوجته للقرآن الكريم

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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