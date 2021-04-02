شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تشهد عبور ٨٠ سفينة تحمل ٤.٧ مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس، بانتظام حركة الملاحة بالقناة، مؤكدا أن التقارير الملاحية سجلت عبور ٨٠ سفينة من الاتجاهين، بإجمالى حمولات صافية قدرها ٤.٧ مليون طن.

ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال ٤٣ سفينة، بإجمالى حمولات صافية قدرها ٢.٥ مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٣٧ سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، بإجمالى حمولات صافية قدرها ٢.٢ مليون طن. وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس، عبور سفن ووحدات بحرية عملاقة؛ أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية DWIGHT EISENHOWER، التي تعبر القناة ضمن قافلة الشمال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز الطبيعى المسال LI JMILIYA، التي تعبر من ذات القافلة بالقناة الأصلية، بحمولة كلية قدرها ١٧١ ألف طن؛ فيما تعبر ناقلة البترول KIDAN، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، بحمولة كلية ١٦٤ ألف طن، ما يؤكد ثقة المجتمع الملاحى الدولى في قناة السويس، وقدرة مصر على توفير الأمن والأمان للأنواع المختلفة من السفن وحركة التجارة العالمية، المارة عبر القناة.

ووجه الفريق أسامة ربيع، التحية إلى رجال هيئة قناة السويس ومرشديها الأبطال، تقديرًا لدورهم البارز في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة في القناة.