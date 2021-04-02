شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الوعى الصحى للأطفال تزامنًا مع «يوم اليتيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تنفيذ حملة لرفع الوعى الصحى المجتمعى للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة، داخل دور الأيتام من خلال 27 فريقًا للتواصل المجتمعى على مستوى المحافظات، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات مبادرة دعم صحة المرأة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، بالمجان، تحت شعار (100 مليون صحة).

وأضافت الوزارة أنه سيتم نشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دور فرق التواصل المجتمعى فى التواصل الميدانى مع المواطنين، للتعريف بمبادرات الصحة العامة وجميع خدمات وزارة الصحة.