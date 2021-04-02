شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الأيتام لهم حق أصيل على المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الشريعة الإسلامية تضع الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة، وتدعو دائمًا لرعايتهم والقيام على قضاء حوائجهم وتقديم كل أشكال الرعاية لهم؛ للتخفيف عنهم وإشعارهم بالحب والحنان المحرومين منه باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وأضاف «علام»، في كلمته بمناسبة الاحتفال بـ«يوم اليتيم» في مصر والعالم العربى الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، أن تخصيص يوم للاحتفال بالطفل اليتيم في مصر والعالم العربى هو رسالة لجميع الأيتام بأن المجتمع لا ينساهم، وأنهم جزء لا يتجزأ منه، كما أن الشريعة تجعل رعايتهم وتلبية مطالبهم من مقاصدها، مضيفًا: «لقد خص الإسلام من يمسح على رأس يتيم بالثواب العظيم والأجر الكبير من الله عز وجل، فما بالنا بمن يقوم بزيارته باستمرار ولا ينقطع عنه ويرعى شؤونه ويدخل الفرحة والسرور على قلبه، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يشكو قسوة قلبه: (امسح رأس اليتيم، وأطعم المسكين)».

ودعا إلى اتخاذ الاحتفال بـ«يوم اليتيم» منطلقًا لترسيخ نهج يقوم على إكرام اليتامى والإحسان إليهم ورعايتهم رعاية كاملة وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم، مشيرا إلى أن الأطفال الأيتام لهم حق أصيل على المجتمع بكل أفراده وطوائفه، وليس ذلك مقصورًا على الجمعيات والمؤسسات الخيرية فحسب، وداعيًا الأسر إلى زيارة الأيتام طوال العام للتخفيف عنهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم، خاصة أن دور رعاية الأيتام تفتح أبوابها طوال العام وليس يومًا واحدًا فقط.

ولفت «علام» إلى أن القرآن الكريم حفل بالعديد من الآيات التي تحض على رعاية شؤون اليتيم والاهتمام به ورعاية مصالحه، ومن هذه الآيات قول المولى عز وجل: {وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا}، وقوله تعالى أيضًا: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ}، وقوله جل شأنه: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}، كما جعلت الشريعة الإسلامية التعدى على أموال الأيتام جريمة تستوجب العقاب الشديد في الدنيا والآخرة، مصداقًا لقول المولى عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}.

واختتم مفتى الجمهورية كلمته قائلًا: «كما حفلت السُّنة النبوية المطهرة القولية والفعلية بالكثير والكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الاهتمام باليتيم ورعايته، وتقديم كل أنواع العون له، ومنها قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا..) وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من ضم يتيمًا بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة)، وقال صلى الله عليه وسلم: (خير بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيم يُحسَن إليه، وشر بيتٍ في المسلمين بيت فيه يتيم يُسَاء إليه)».