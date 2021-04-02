شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تستعد لافتتاح معارض «أهلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ لافتتاح معرض أهلا رمضان أهلا بالعيد مطلع الأسبوع المقبل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، بالتعاون مع المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ.

وتفقد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، معرض الغرفة موقع أهلا رمضان.. أهلا بالعيد للسلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، أمام مسجد الخياط تقاطع شارع النبوي المهندس مع شارع الخليفة المأمون للوقوف على أخر تجهيزات المعرض.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح معارض أهلا رمضان بكل مدن المحافظة وبعدد من القرى ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وإقامة باكيات للتجار مقابل تخفيض الأسعار للمواطنين، وتشمل المنافذ كافة أنواع المواد الغذائية والتمور وياميش رمضان، إضافة إلى اللحوم، مشيراً إلى أنه تم مراعاة قرب المنفذ من الأهالي، وبعيداً عن الشوارع حتى لا تُغلق، موجهاً مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، بمتابعة المواد الغذائية، للتأكد من صلاحيتها، حفاظا على صحة المواطنين.

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