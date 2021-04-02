شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم احتفالية لحصول كلية «الضباط الاحتياط» على «شهادات الأيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت القوات المسلحة احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد الدولية الأيزو «ISO» لكلية الضباط الاحتياط، والتى جاءت تتويجًا لاهتمام القيادة العامة بالمنشآت التعليمية لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى المحافل الإقليمية والدولية.

وحصلت كلية الضباط الاحتياط على شهادة مواصفة (جودة التعليم، جودة الإدارة، سلامة الأغذية، جودة الأمن والسلامة المهنية، جودة البيئة)، ونقل قائد الكلية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أن الكلية تواصل دورها لإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، متبعة جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية.

وحضر مراسم تسليم شهادات الاعتماد الدولية «ISO» مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الجهة المانحة وممثلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.