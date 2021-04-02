شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد أعمال التجهيز لموسم الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة استعدادا لموسم الصيف السياحي بتفقد أعمال إعادة الشيء لأصله بالكيلو ٥ بالطريق الدولى الساحلى مطروح- إسكندرية، وشدد على الإسراع في إنهاء الأعمال.

كما وجه محافظ مطروح مجلس مدينة مرسى مطروح بتكثيف أعمال النظافة وتسوية الطريق بالحارة البطيئة بالطريق الساحلى بمنطقة الكيلو ٤، استعدادا لاستقبال موسم الصيف السياحى .

كما تفقد محافظ مطروح منطقة باب البحر وشاطئ الفيروز موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالإسراع في تعلية وتسوية مطابق الصرف الصحى بالطريق، والذي تم رصفه للتيسير على المواطنين.

وكذلك قيام مجلس مدينة مرسى مطروح بتنظيف وتسوية شاطئ الفيروز في إطار الاستعدادات المستمرة لاستقبال موسم الصيف السياحي.

كما تابع أعمال رفع كفاءة وتحميل ميدان عبدالمنعم رياض بشارع الجلاء، والذى تنفذه كليات جامعة مطروح، وكذلك أعمال رفع كفاءة وترميم مسجد العوام بكورنيش المدينة كأحد أهم المساجد والمعالم بالمدينة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الصيف المقبل.