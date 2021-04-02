شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إغلاق دير الأنبا صموئيل بالمنيا بعد استقبال آلاف الأقباط لإحياء ذكرى «الأنبا مينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد توافد الآلاف من الأقباط على مقر دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون شمال غرب المنيا، لحضور قداس الجمعة لإحياء الذكرى السنوية للأنبا مينا الصموئيلي، أول أسقف في تاريخ الدير، اختتم الدير اليوم، ليعاود الغلق من جديد.

وترأس الأنبا باسيليوس وبحضور عدد الأساقفة، والآباء الرهبان، القداس الإلهي.

ويعد الأنبا مينا وهو أحد قديسي الدير، وهو تلميذ المتنيح قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ 116، حيث كان القمص مينا البراموسي المتوحد، رئيسا للدير قبل رسامته بطريركا باسم البابا كيرلس السادس، وكان الأنبا مينا ابنه البكر، وتولى رئاسة الدير بعده.

وشدد مسؤولو الدير على عدم دخول أي شخص دون كمامة وكحول بقدر المستطاع، والتنويه أكثر من مرة على عدم التدافع لسلامة الجميع.

ونوه الدير بأن من لديه أي أعراض لفيروس كورونا المستجد عليه عدم الحضور لسلامة الجميع.

يذكر أن دير الأنبا صموئيل لا يستقبل زوارًا سوى في أضيق الحدود، وفي مناسبات معدودة لتاريخ وقديسي الدير، وتم التنبيه قبلها، ويعاود الغلق مرة أخرى، وذلك بعد تعرض دير الأنبا صموئيل لحادثين إرهابيين.