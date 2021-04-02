شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر ، على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بأحياء المدينة، استكمالا لخطة المدينة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة واستكمال أعمال صيانة أعمدة الانارة والتشجير.
استهدفت أعمال النظافة امتداد شارع التلفزيون، وتم رفع وتفريغ صناديق النجوع التابعة لمنطقة المطار بالاضافة إلى رفع وتفريغ حاويات بوابة المطار وطريق المنشاه العمومي ومسجد الرحمة والعماري ونجع العرب والدير.
وفى سياق متصل، تم غسيل ونظافة جلوبات أعمدة الإنارة بكورنيش النيل بمنطقة حي وسط وتركيب كشافات جديدة بنجع الساحة وخلف العباليك بحي المطار، وكذا استكمال أعمال النظافة بدءً من أرصفة ميدان الملك عبد الله وصولا حتي مبني الرقابه الاداريه مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.
شارك بالحملات المنفذة بكل حي أيمن حسين رئيس حي وسط وعبد الكريم أحمد مسؤول قطاع نظافة وسط، وحسن عبده رئيس حي جنوب وسمير سعود مسؤول قطاع نظافة، وشعبان طايع رئيس حي المطار والعمال والمعدات.
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