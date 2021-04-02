استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمدينة الأقصر

وفى سياق متصل، تم غسيل ونظافة جلوبات أعمدة الإنارة بكورنيش النيل بمنطقة حي وسط وتركيب كشافات جديدة بنجع الساحة وخلف العباليك بحي المطار، وكذا استكمال أعمال النظافة بدءً من أرصفة ميدان الملك عبد الله وصولا حتي مبني الرقابه الاداريه مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.

أكد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر ، على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بأحياء المدينة، استكمالا لخطة المدينة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة واستكمال أعمال صيانة أعمدة الانارة والتشجير.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012