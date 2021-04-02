شكرا لقرائتكم خبر عن السبت .. 22 مومياء ملكية تغادر المتحف المصري إلى متحف الحضارة (رابط بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغادر، اليوم، 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصور الأسر «17 و18 و19 و20» من المتحف المصرى بالتحرير، في موكب مهيب يجوب شوارع القاهرة إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة بمنطقة الفسطاط، وبينها مومياوات «الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون، زوجة الملك أمنحتب الأول».

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، المسار المقرر لسير الموكب للاطمئنان على الترتيبات النهائية لهذا الحدث العالمى، وتأكدا من إتمام أعمال رفع الكفاءة والتزيين وجميع عناصر الإبهار المتنوعة على امتداد مسار الرحلة، خاصة في منطقة وسط البلد، وترجلا في ميدان التحرير للوقوف على المشهد النهائى له، بعد أعمال التطوير والإنارة، كى تكتمل عناصر الجذب لهذا الحدث التاريخى البارز، الذي ستتابعه جميع البلدان من خلال كاميرات القنوات ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية.

وزار «مدبولى» المتحف القومى للحضارة للتعرف على ترتيبات استقبال المومياوات الملكية في نقطة انتهاء الموكب.

مشيرًا إلى أن مصر تتأهب بكامل جاهزيتها لحدث فريد لا يتكرر كثيرًا عبر التاريخ، حيث سيتم تسيير موكب يضم عددًا من المومياوات لملوك وملكات الأسر الفرعونية، نحو صرح عملاق يحتضنها ويعرضها بتقنيات حديثة وأدوات مميزة، تجذب اهتمام الزوار والمتطلعين لاكتشاف أسرار الحضارة المصرية العريقة من مصر وكل بلدان العالم.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى للمتحف القومى للحضارة، أن المتحف دشّن موقعًا إلكترونيًا وحسابًا رسميًا على منصات التواصل الاجتماعى يستعرضان نبذة عن المتحف وأهميته الأثرية وتفرده بين متاحف العالم على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، خاصة أنه من بين المتاحف القليلة جدًا التي تعرض مظاهر الحضارة المصرية المختلفة على مر العصور منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث. وأضاف «غنيم» أن الصفحة تعرض أيضًا عددًا من أهم المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف، والتى تعبر عن العصور المختلفة، إذ إن زائر الصفحة يستطيع أن يتجول وسط المتحف، الذي يُعد منارة ثقافية متكاملة، تتنوع بين قاعات للعرض المتحفى ومراكز لترميم الآثار وأماكن ترفيهية، تضم مطاعم وكافتيريات وبازارات لبيع المستنسخات الأثرية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه سيتم بث موكب المومياوات الملكية من خلال تقنية البث المباشر على قناة رابط أطلقته الوزارة هنا، وكذلك قناة هيئة تنشيط السياحة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الاتصالات أنه في إطار مبادرة الوزارة لمشاركة وزارة السياحة والآثار في توثيق حدث نقل المومياوات، أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية «QR Code»، التي يتم تطبيقها لأول مرة بطوابع البريد المصرى، لتخليد هذه المناسبة التي تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلى والعالمى.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن موكب نقل المومياوات الملكية حدث تاريخى جليل يرتقبه العالم بما يبعث على الاعتزاز والزهو بحضارة مصر العريقة، لافتًا إلى أنه في إطار تضافر الجهود لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق وتوثيقه، باعتباره أحد الأحداث الوضّاءة في ذاكرة الوطن، تم إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليدًا لهذا الحدث المهيب. وأشار «طلعت» إلى حرص الدولة على تنظيم هذا الحدث بشكل مبهر يعكس التقدم الحضارى الذي تشهده خلال المرحلة الراهنة، وهو الأمر الذي تطلب مواكبة هذه الجهود من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية في إصدار الطوابع البريدية التي توثق هذا الحدث، وهى تقنية «QR Code»، التي يتم تطبيقها لأول مرة في الطوابع البريدية بمصر، وذلك بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تُمكِّنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

على جانب آخر، وصل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلى، إلى القاهرة، على رأس وفد من المنظمة، في زيارة إلى مصر تستغرق يومين تلبية لدعوة وزير السياحة والآثار إلى المشاركة في حضور موكب المومياوات.

وأعرب «بولوليكاشفيلى» عن سعادته لحضور هذا الحدث، الذي سيكون استثنائيًا مهمًا، منوهًا بأنه سيستثمر فترة تواجده في مصر لتكون فرصة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع الوزير وممثلى القطاع السياحى المصرى، بالإضافة إلى زيارات بعض المواقع الأثرية.

وعقب اللقاء، تجول الوزير و«بولوليكاشفيلى» في جولة في منطقة القاهرة التاريخية وخان الخليلى، وتحدثا مع أصحاب البازارات عن السياحة وأهميتها، كما توجها بعد ذلك إلى ميدان التحرير للاطلاع على الاستعدادات ومتابعة البروفات النهائية التي تنفذها الجهة المنظمة تجهيزًا لاحتفالية انطلاق موكب المومياوات الملكية.

من جانبها، الهيئة الوطنية للإعلام، أنهت شاشات وإذاعات الهيئة جميع استعداداتها لنقل جميع فعاليات الاحتفالية وسير الموكب، كما تقوم بتطويع برامجها المختلفة على مدار اليوم، وتتابع لحظة بلحظة الموكب وردود الأفعال المحلية والعالمية واستضافة عدد من الخبراء والمتخصصين لتوضيح وشرح أهمية الحدث الذي يتابعه العالم.