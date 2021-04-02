شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن ٦ مناطق بالقليوبية غدًا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد عبدالحكم رئيس مجلس الإدارة، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شبين القناطر بقطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية غدا السبت.

وقال بيان صحفي الجمعة، إن قطع التيار من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، مشيرا إلى أن الأماكن المتأثرة بالفصل هي: (كفر شبين- كفر سندوه- المريج- كفر طحا- منشية الكرام- الأحراز).

وقدمت الشركة اعتذارها عن هذا الفصل، مطالبة عملاءها بتدبير احتياجاتهم عن تلك الفترة.