شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يحتفل بيوم اليتيم مع الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، في احتفالية يوم اليتيم في الجمعة الأولي من إبريل، حيث قام المحافظ بزيارة لدار الأيتام بمطروح وإهداء الأطفال الأيتام بالدار هدايا بمناسبة يوم اليتيم، وأكد على أنه يجب الاهتمام بالأيتام طوال العام وليس ليوم واحد.

وشهد محافظ مطروح ورشة تثقيفية للعاملين بالدار، كذلك القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بمطروح في إطار مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف على أبناء الدار والعاملين بها وأهالي المنطقة المحيطة.

كما شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في احتفالية بيوم اليتيم التي نظمت بحديقة الغزالة أمام ديوان عام المحافظة بمشاركة أكثر من ١٢٠ طفلًا وعدد من المؤسسات والجمعيات الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وفتحى الجمل مدير عام التضامن الاجتماعى ومديري المديريات والإدارات المعنية.

كما تم توزيع هدايا عينية على الأطفال المشاركين وجهازي iPad لطفلتين ووجبة غذاء على الأطفال مع احتفالات غنائية واستعراض للتنورة وسط فرحة كبيرة من الأطفال وذويهم.

وحرص اللواء خالد شعيب اليوم الجمعة على حضور احتفالية جمعية التحدى للأطفال الأيتام وذوى الهمم بيوم اليتيم وسط استعراضات رياضية وغنائية بمشاركة الأطفال مقدما لهم التهنئة بتلك المناسبة مع تأكيد دعم المحافظة لتوفير احتياجات أبناء المحافظة من الأيتام.

ووجه محافظ مطروح الشكر لمديرية التضامن الاجتماعى على جهودها المستمرة لرعاية الأطفال الأيتام بشكل عام وفى يوم اليتيم بشكل خاص وذوى الهمم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية مع دعم المحافظة الدائم.