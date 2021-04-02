شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تشارك في الاحتفالات بيوم اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالمشاركة الفعالة في احتفالات عيد اليتيم والعمل على نشر الوعي الصحي في دور الأيتام، قام الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، رافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن وفريق مكتب مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي بزيارة دار أحمد جبرة للأيتام ودار الخيرية القبطية للأيتام ودار الشابات القبطيات بقنا.

صحة قنا تشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم

وخلال الاحتفال قامت الفرق الطبية المشاركة بتقديم الخدمات الصحية الخاصة بالعديد من المبادرات الرئاسية، منها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأنيميا والتقزم للأطفال ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وذلك للمشرفات القائمات على دور الرعاية، إضافة إلى عقد ندوات تثقيفية عن طريق فريق الثقافة الصحية عن أهمية تلك المبادرات والتوعية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، كما تم توزيع الهدايا على الأطفال أثناء الاحتفال، وذلك في جو من الفرحة والبهجة لدى الجميع.

صحة قنا تشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم