شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: اليوم انطلاق الرحلة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها الحدث الذى ينتظره العالم من نقل مومياوات إلى متحف الحضارة تحت عنوان:" اليوم انطلاق الرحلة الذهبية.. نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أكثر من 400 قناة تنقل الحدث.. «مدبولى » يتفقد خط سير الموكب ويؤكد: نتأهب لحدث فريد.

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