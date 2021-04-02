شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 200 مراسل و500 قناة فضائية تنقل عملية نقل المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن عملية نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، سيتم ترجمتها إلى 14 لغة مختلفة، إضافة إلى أن هناك 200 مراسل دولى و500 قناة تليفزيونية ستشارك في تغطية الحدث والموكب الكبير غدا، السبت.

أضافت سها بهجت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى يذاع عبر قناة dmc، أن عملية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة ستستهم فى عودة الحركة السياحية إلى مصر مرة أخرى، لأنه سيكون محط أنظار كل السياح بالعالم، مؤكدة: "الوزارة اشترت مساحة إعلانية فى عدد من وسائل الإعلام الأجنبية من أجل الترويج للسياحة المصرية في الخارج".

ويستقبل غدًا السبت، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، 22 مومياء من ملوك وملكات مصر القدماء، بعد خروجهم من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب ينتظره العالم كله، وفي اليوم ذاته سيتم افتتاح القاعة المركزية بالمتحف القومي والتي تضم ما يقرب من 2000 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية، بعضها يعرض لأول مرة.