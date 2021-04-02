شكرا لقرائتكم خبر عن ترجمة الفيلم الترويجى لموكب المومياوات الملكية إلى 14 لغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الحملة الدعائية الكبرى التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج لموكب المومياوات الملكية، والذى سينطلق غداً السبت 3 أبريل، قامت الوزارة بترجمة النص الخاص بالفيلم الترويجى الذى أطلقته بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة من ضمنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والصينية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.

وقامت الوزارة بإرسال هذا الفيلم بعد ترجمته باللغات المختلفة إلى السفارات المصرية فى الخارج، وكذلك إلى السفارات الأجنبية بمصر لنشره والاستفادة منه فى الترويج السياحى لمصر وللموكب.

كما أنه سيتم وضعه على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" و"فيس بوك" و"تويتر" وYou Tube في الأسواق العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

جدير بالذكر أنه قد شارك فى هذا الفيلم الترويجي عدد من الفنانين المصريين، هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، حيث قدموا خلاله نبذة عن تاريخ كل من الـ٢٢ مومياء ملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وأهم مقتنياتهم الأثرية الفريدة.