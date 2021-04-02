شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة: متحمسون لموكب نقل المومياوات الملكية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن سعادتها وحماسها لموكب المومياوات الملكية الذى تشهده مصر غدا السبت، وتتجه إليه أنظار العالم أجمع.

وكتبت السفارة -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الجمعة- "سعداء ومتحمسون بالعرض الذهبي للفراعنة في 3 أبريل، ونحن إذ نفخر أيضًا برعاية ترميم هيكل المعبد للملك سيتي الأول في عام 2019، إحدى المومياوات الفرعونية الملكية في العرض. يعد هذا العمل في أبيدوس جزءًا من استثمار بأكثر من 102 مليون دولار من قبل حكومة الولايات المتحدة للحفاظ على وحماية أكثر من 85 موقعًا للتراث الثقافي في جميع أنحاء مصر".