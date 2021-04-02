شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع على محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 6 كباري سيارات و5 كبارى مشاه.

يربط المحور طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، مع مناطق غرب وشمال القاهرة، ومناطق محافظة القليوبية، ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي، الأمر الذى يمثل شريانا مروريا جديدا، سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة في حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيراً من الوقت، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.. وفيما يلى موجز أخبار مصر أهم الأخبار.





الرئيس السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع على محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 6 كباري سيارات و5 كبارى مشاه.

يربط المحور طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، مع مناطق غرب وشمال القاهرة، ومناطق محافظة القليوبية، ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي، الأمر الذى يمثل شريانا مروريا جديدا، سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة في حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيراً من الوقت، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.





السيدة انتصار السيسى: يوم اليتيم يعكس الحب والتآلف والرحمة بقلوبنا جميعا

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن يوم اليتيم يعتبر من أهم الأيام التى تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبلا آمنا ومشرقا.

جاء ذلك فى منشور على صفحة السيدة انتصار السيسى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





غدا شبورة وطقس بارد ليلا بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، وشبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.





جولة من المفاوضات حول سد النهضة.. ووزير الخارجية يتوجه إلى الكونغو

توجّه وزير الخارجية سامح شكرى، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة فى جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التى وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وبمشاركة وزراء الخارجية والرى لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

ويأتى حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة انطلاقاً من موقفها الداعى إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث.





إنقاذ ركاب عبارة فى نهر النيل بسوهاج بعد عطل مفاجئ فى أحد المحركات

شهد العبارة سوهاج 1 المخصصة لنقل الركاب بنهر النيل بدائرة مركز طهطا لمسافة 200 متر قبل وصولها المرسى الغربى، عطلا مفاجئا فى أحد محركات العبارة دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية والمحلية قد تلقت بلاغا بحدوث عطل مفاجئ فى العبارة سوهاج 1 بنهر النيل بمنطقة طهطا، وتم الدفع الفورى بمعدات الإنقاذ والتأمين والتى توجد على مسافة قريبة جدا نظرا لوجود نقطة إنقاذ نهرى بالمنطقة، وتم إنزال كافة الركاب المتواجدين على العبارة ونقلهم بلانشات مؤمنة، بتأمين من قوات الإنقاذ النهرى، وتم تثبيت العبارة فى مكانها بالهلب الخاص بها لعدم استمرار جنوحها، وتم سحبها من الشاطئ الغربى، ولم يتم رصد أى إصابات أو خسائر بالمعدة وجارٍ انتداب لجنة فنية لبيان سبب توقف العبارة المفاجئ.