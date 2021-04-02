شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس متحف الحضارة: لم يحسم موعد نهائى لتحرك موكب المومياوات غدا..وهناك مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، إن لم يتم حسم التوقيت النهائى لتحرك موكب المومياوات الملكية حتى الآن.

وأضاف غنيم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى يذاع عبر قناة dmc، أن موكب المومياوات الملكية يشارك فيه 10 فنانين مصريين، إضافة إلى عدد من الفنانين العرب، كما أن هناك بعض المفاجآت سيتم الإعلان عنها مع انطلاق الموكب غدا، مشيرا إلى أن أفضل وسيلة لمشاهدة الموكب هي الفضائيات لأن الموكب متحرك وليس ثابتا.

ويستقبل غدًا السبت، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، 22 مومياء من ملوك وملكات مصر القدماء، بعد خروجهم من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب ينتظره العالم كله، وفي اليوم ذاته سيتم افتتاح القاعة المركزية بالمتحف القومي والتي تضم ما يقرب من 2000 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية، بعضها يعرض لأول مرة.