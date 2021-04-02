شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز إسنا يتفقد أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الشغب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برفقة عزيزة محمد أدم رئيس قرية الشغب، وعبدالصبور إبراهيم رئيس شبكات مياه شرق إسنا، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بدائرة قرية الشغب والجاري العمل بها بطول ٧كم قطر 4 بوصة وتركيب 21 محبس وعدد 40 بوش حريق لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف «نصير» أنه جاري مد وتدعيم شبكات المياه بطول ٥٤ كم داخل اسنا موزعة على المناطق المستهدفة، وذلك بجانب رفع كفاءة عدد من محطات المياه التي سيتم العمل بها خلال الأيام القادمة، بما يضمن ضخ المياه لكافة المناطق وعدم وجود أي مناطق محرومة من خدمة مياه الشرب، وذلك تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي.