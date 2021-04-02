رئيس مركز إسنا يتفقد أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الشغب

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز إسنا يتفقد أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الشغب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برفقة عزيزة محمد أدم رئيس قرية الشغب، وعبدالصبور إبراهيم رئيس شبكات مياه شرق إسنا، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بدائرة قرية الشغب والجاري العمل بها بطول ٧كم قطر 4 بوصة وتركيب 21 محبس وعدد 40 بوش حريق لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف «نصير» أنه جاري مد وتدعيم شبكات المياه بطول ٥٤ كم داخل اسنا موزعة على المناطق المستهدفة، وذلك بجانب رفع كفاءة عدد من محطات المياه التي سيتم العمل بها خلال الأيام القادمة، بما يضمن ضخ المياه لكافة المناطق وعدم وجود أي مناطق محرومة من خدمة مياه الشرب، وذلك تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
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