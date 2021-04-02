شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تدعو الجاليات المصرية بالخارج إلى الترويج لاحتفالية موكب المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، اليوم الجمعة، أبناء الجاليات المصرية في دول العالم إلى الترويج لاحتفالية موكب المومياوات الملكي التاريخي على كافة المستويات.

وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: «أدعوكم جميعا إلى متابعة هذا الحدث الضخم والفريد من نوعه والترويج له على نطاق واسع عبر منصاتكم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي محيط أصدقائكم وجيرانكم وزملاء العمل».

وشددت الوزيرة على أن المصري بالخارج مُبادر دائمًا وداعم ومساند لوطنه في كل الظروف والمناسبات، مؤكدة أن احتفالية موكب المومياوات الملكية مناسبة وطنية كبرى وحدث مصري أصيل لابد أن يشارك فيه المصريون جميعا لأنه يعكس أمام العالم أجمع وجه مصر الحضاري العريق والبراق.

وأعلنت أن الحدث سيتم نقله ومتابعته عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وكذلك الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» على الرابطين التاليين:

https://www.facebook.com/Moemigegy/

https://www.facebook.com/etkallem.arabi/

جدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، سيشهده العالم غدا السبت 3 إبريل، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

وفي إطار إتاحة الفرصة في العديد من الدول لمتابعة هذا الحدث الذي سيُبهر العالم، ستقوم عدة قنوات تليفزيونية عالمية وعربية بنقله على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى عمل بث مباشر Live streaming له على قناتي اليوتيوب الرسمية لوزارة السياحة والآثار على الرابط التالي:

https://bit.ly/3dmCpp8

ولهيئةExperience Egypt على الرابط التالي:

https://bit.ly/3tUErDu