شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل إصابة جديدة و8 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، حالة ايجابية و8 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 335 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 118 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أكد شوكة شفاء 8 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2030 حالة، مع عدم وجود أي حالات تحت الحجز بالمستشفيات ووجود 51 حالة تحت العزل المنزلي.