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غدًا.. بدء أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدًا فى الوادى الجديد فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الجلد العقدى والجدرى.

وقال الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطري في الوادي الجديد إنه غدًا السبت تبدأ الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدى وتحصين الأغنام ضد مرض الجدرى ولمدة شهر من خلال حملات من الإدارات البيطرية تصل إلى جميع قرى وعزب ونجوع الوادي الجديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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