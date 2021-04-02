شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدًا فى الوادى الجديد فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الجلد العقدى والجدرى.

وقال الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطري في الوادي الجديد إنه غدًا السبت تبدأ الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدى وتحصين الأغنام ضد مرض الجدرى ولمدة شهر من خلال حملات من الإدارات البيطرية تصل إلى جميع قرى وعزب ونجوع الوادي الجديد.