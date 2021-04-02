شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يشارك في مبادرة لزراعة 50 شجرة زيتون بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في مبادرة وزارة الصحة لزراعة 50 شجرة زيتون في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، وذلك بحضور منال سالم مدير العلاقات الإنسانية بوزارة الصحة سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعي، والقيادات التنفيذية والسياسية والأهلية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لوزارة الصحة على مشاركة الأيتام فرحتهم وتنفيذ مبادارات مجتمعية في مختلف المحافظات المصرية بمناسبة يوم اليتيم، لافتًا إلى أن جميع المبادرات الرئاسية تهدف إلى بناء والحفاظ على صحة المواطن المصري، موجهًا الشكر للسيد رئيس الجمهورية على تلك المبادرات.

وأعلنت منال سالم مديرة العلاقات الإنسانية بوزارة الصحة عن تنفيذ مبادرة لزراعة 50 شجرة زيتون في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش بمناسبة يوم اليتيم، إلى جانب تنفيذ حملة لرفع الوعى الصحى وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة بدار الرعاية المتكاملة للأيتام للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال الأيتام، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للمشرفات بدار الأيتام.