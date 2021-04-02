شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، درع محافظة المنيا، وذلك تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الفكر المتطرف، وبمناسبة مشاركة وزير الأوقاف احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وأشاد محافظ المنيا بجهود وزير الأوقاف في خدمة الدين والوطن مؤكدًا أنه يقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله (عز وجل).

كما أشاد المحافظ بجهود مديرية أوقاف المنيا وجميع الأئمة والعاملين بها وبدورهم في نشر الفكر الوسطي وفي خدمة المجتمع.



محافظ المنيا يكرم وزير الأوقاف

محافظ المنيا يكرم وزير الأوقاف