شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمنوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية أعمال التطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق مدينة منوف ، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال التطوير بحديقة منوف خلف تمثال السادات، مشدداً على ضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد للانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المقرر تمهيداً لافتتاحها كمتنفس لمدينة منوف، كما تضمنت الجولة تفقد أعمال رصف الشوارع بالانترلوك بمنطقة عزبة ناصف، مشدداً علي الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف ووجه برفع وإزالة كافة الاشغالات من على جانبي حرم الطريق للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

يأتي هذا في إطار متابعته الميدانية للوقوف على أعمال التطوير والانشاءات بنطاق المدينة، وأشار رئيس المدينة إلى أنه جاري حالياً تنفيذ تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المكتملة المرافق مع الاخذ في الاعتبار الاشتراطات الفنية للحد من تجمعات مياه الأمطار. كما تفقد مقلب منوف العمومى لمتابعة مدى سير العمل داخل المقلب والوقوف على المشاكل التي تواجه المقلب والعمل على حلها.