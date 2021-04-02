شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط مصر يحتفلون بالذكرى الـ53 لتجلي العذراء بكنيستها بالزيتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إيبارشيات الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بذكرى تجلي وظهور السيدة العذراء على قباب كنيستها بحي الزيتون بالقاهرة، في 2 ابريل عام 1968.

وأحيت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بايبارشيات الكرازة المرقسية بربوع مصر، الذكري خلال قداس الجمعة، بصلوات التمجيد للسيدة العذراء، وايقاد الشموع أمام ايقونات السيدة العذراء، طالبين شفاعتها ليرفع الله الوباء عن مصر والعالم.

وكان المتنيح البابا كيرلس السادس، أصدر بيانًا في مايو عام 1968، لتأكيد تجلى السيدة العذراء في كنيسة الزيتون بداية من 2 أبريل من نفس العام، قال فيه: «منذ مساء يوم الثلاثاء 2 أبريل سنة 1968، الموافق 24 برمهات سنة 1684، توالى ظهور السيدة العذراء أم النور في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي باسمها بشارع طومانباى بحى الزيتون بالقاهرة».

وكان هذا الظهور في ليالٍ مختلفة كثيرة لم تنته بعد، بأشكال مختلفة فأحيانًا بالجسم الكامل، وأحيانًا بنصفه العلوى يحيط بها هالة من النور المتلألئ، وذلك تارة من فتحات القباب بسطح الكنيسة، وأخرى خارج القباب، وكانت تتحرك وتتمشى فوقها وتنحني أمام الصليب العلوى فيضىء بنور باهر، وتواجه المشاهدين وتباركهم بيديها وإيماءات رأسها المقدس.

بتماجيد للسيدة العذراء بقداسات الجمعة .. أقباط مصر يحتفلون بالذكرى الـ 53 لتجلي العذراء بالزيتون