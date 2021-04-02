شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ ركاب عبارة فى نهر النيل بسوهاج بعد عطل مفاجئ فى أحد المحركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العبارة سوهاج 1 المخصصة لنقل الركاب بنهر النيل بدائرة مركز طهطا لمسافة 200 متر قبل وصولها المرسى الغربى، عطلا مفاجئا فى أحد محركات العبارة دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية والمحلية قد تلقت بلاغا بحدوث عطل مفاجئ فى العبارة سوهاج 1 بنهر النيل بمنطقة طهطا، وتم الدفع الفورى بمعدات الإنقاذ والتأمين والتى توجد على مسافة قريبة جدا نظرا لوجود نقطة إنقاذ نهرى بالمنطقة، وتم إنزال كافة الركاب المتواجدين على العبارة ونقلهم بلانشات مؤمنة، بتأمين من قوات الإنقاذ النهرى، وتم تثبيت العبارة فى مكانها بالهلب الخاص بها لعدم استمرار جنوحها، وتم سحبها من الشاطئ الغربى، ولم يتم رصد أى إصابات أو خسائر بالمعدة وجارٍ انتداب لجنة فنية لبيان سبب توقف العبارة المفاجئ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان البلاغ مع الاستمرار للتأكد من سير العملية الملاحية لنقل الركاب ما بين الشرق والغرب بالشكل المعتاد.