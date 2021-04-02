شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توزع جوائز على الفائزين بالمسابقات الرياضية احتفالا بيوم اليتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، جوائز على عدد من الأطفال الفائزين في مسابقات رياضية وثقافية مختلفة خلال احتفالية "أبناء مصر"، والتى تأتى فى إطار الاحتفال بيوم اليتيم، كما تناولت وجبة الإفطار مع 500 ابن من أبناء دور الأيتام، يمثلون أبناء دور الأيتام بـ10محافظات، وذلك داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

كما شهدت وزيرة التضامن، طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية مع الأبناء والبنات.

وتفقدت نيفين القباج، معرض لأعمال أبناء دور التربية للرعاية الاجتماعية، وقامت بتوزيع الهدايا على الأبناء احتفالًا بهذا اليوم، كما شهدت عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي أداها أبناء دور الرعاية بأنفسهم، والتي أبرزت مواهب الأطفال والأبناء، وذلك وسط أجواء يسودها البهجة والسرور.





توزيع جوائز على الأطفال الفائزين في المسابقات الرياضية احتفالا بيوم اليتيم



توزيع الجوائز على الأطفال



جانب من توزيع الجوائز



جانب من مشاركة وزيرة التضامن



وزيرة التضامن توزع الجوائز