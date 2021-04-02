شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مؤذن داخل مسجد قبل الصلاة.. ووزير الأوقاف يصرف مساعدة مالية لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصرف مساعدة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المؤذن صبحى عبد المطلب محمود الذى وافته المنية بمسجده اليوم قبل صلاة الجمعة بمحل عمله بمديرية أوقاف القاهرة.

وذكر بيان للوزارة، أن وزير الأوقاف تقدم لأسرة المؤذن بخالص العزاء، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 77 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى (92) مسجدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1205) مسجدًا، منها (1130) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(75) مسجدًا صيانة وترميمًا.

