انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «الجلد العقدي وجدري الأغنام» بالفيوم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «الجلد العقدي وجدري الأغنام» بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة الفيوم عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية «أبقار ـ أغنام ـ ماعز» ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، وذلك غداً السبت بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة.
قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، تستهدف تحصين 172 ألفاً و129 رأس ماشية «أبقار ـ أغنام ـ ماعز» بواقع 101 ألف و786 رأس ماشية أبقار ضد مرض الجلد العقدي، إضافة لتحصين 70 ألفاً 343 رأس أغنام وماعز ضد مرض جدرى الأغنام.
وأضاف أن الحملة ستستمر بعملها لحين تحقيق المستهدف منها، لافتاً إلى أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين، للاقبال على لجان التحصين المنتشره في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظه، لتحصين ماشيتهم من خلال 92 وحدة بيطرية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، وحفاظاً على الثروه الحيوانيه ووقايتها من الأمراض وزياده إنتاجيتها.
وتناشد محافظة الفيوم جميع مربي الماشية وأصحاب الثروة الحيوانية، بالتجاوب مع حملات تحصين الماشية، مؤكدةً أن الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات والمعدات التي تحتاجها اللجان البيطرية.
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