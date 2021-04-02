شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «الجلد العقدي وجدري الأغنام» بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الفيوم عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية «أبقار ـ أغنام ـ ماعز» ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، وذلك غداً السبت بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة.

قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، تستهدف تحصين 172 ألفاً و129 رأس ماشية «أبقار ـ أغنام ـ ماعز» بواقع 101 ألف و786 رأس ماشية أبقار ضد مرض الجلد العقدي، إضافة لتحصين 70 ألفاً 343 رأس أغنام وماعز ضد مرض جدرى الأغنام.

وأضاف أن الحملة ستستمر بعملها لحين تحقيق المستهدف منها، لافتاً إلى أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين، للاقبال على لجان التحصين المنتشره في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظه، لتحصين ماشيتهم من خلال 92 وحدة بيطرية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، وحفاظاً على الثروه الحيوانيه ووقايتها من الأمراض وزياده إنتاجيتها.

وتناشد محافظة الفيوم جميع مربي الماشية وأصحاب الثروة الحيوانية، بالتجاوب مع حملات تحصين الماشية، مؤكدةً أن الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات والمعدات التي تحتاجها اللجان البيطرية.