شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية في الأقصر يراجع الإجراءات العلاجية بمستشفى الحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد شحات بدوي أستاذ الأمراض الصدرية رئيس اللجنة العلمية بالأقصر بوزارة الصحة وبحضور الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة في الأقصر مستشفى الحميات والأقسام الداخلية وقسم العزل بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد.

كما راجع جميع الإجراءات العلاجية والبروتوكول الذي يتم تطبيقه بالمستشفى ولاحظ مدى استجابة المرضى وتحسنهم الواضح واستجابتهم للبروتوكول العلاجى.

وأثنى رئيس اللجنة الطبية في الأقصر على أداء المستشفى وقدرته على احتواء الأزمة وزيادة عدد حالات المرضى.

وقدم الشكر للدكتور محمد محمد الرملى مدير المستشفى والطاقم الطبى والإدارى لمجهوداتهم الواضحة وتفانيهم فى خدمة المرضى.