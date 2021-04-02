شكرا لقرائتكم خبر عن منهم BMW وكيا.. ميكروباصات وملاكي ونقل للبيع في مزاد علني (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عقد مزاد بيع سيارات المستعملة السيارات، في قاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة في القاهرة يوم الاثنين 12 أبريل، ويشترط لدخول المزاد دفع مبلغ التامين 10 آلاف جنيه.

وأكدت الهيئة ان السيارات المعروضة في الزاد المزاد من كافة النوعيات تشمل الميني باص وأسعاف وميكروباص ومطافي وجيب وونش وجرار واتوبيس ولودر وموتوسيكل وتوك توك ونقل وفنطاس وقلاب .

ويشمل المزاد سيارات ملاكي ماركات ايسوزو وديهاتسو وجى ام سي GMC وفيات ونصر وشيفورليه ولادا ونيسا وشنجان واسكودا وهيونداى واوبل وفولكس ومرسيدس وفورد وسوزوكي وتويوتا وجيب رانجلر بيدفورد وافيكو وبيجو وميتسوبيشي وصيني وجاك ويونيك وGM وريتمو وداتسون، وجون دير وكي وBMW وهوجـن وفانتوم.

شروط دخول المزاد

وضعت الهيئة شروط الحصول على سيارة بانه حال الفوز بالمزاد يتم دفع 30% من قيمة السيارة بعد ان يرسو المزاد على ان يتم تسديد الباقي خلال 15 يوما من عملية البيع.

شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الكائن في شارع الدكتور محمد حامد فهمي بمنطقة الدقي، بعد دفع مبلغ 400 جنيه، ولا يجوز الدخول المزاد بدونها.

وطالبت الهيئة العامة للخدمات الحكومية من المتزايدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل الدخول المزاد للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر بان الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومزادات بيع السيارات والبضائع بشكل مستمر وحدد قاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، مقرا لأجراء تلك المزايدات لجميع السيارات بأنواعها المختلفة BMW ومرسيدس ووكيا وشيفرولية وبيجو وسكودا وميتسوبيشي، أيضا يشمل بيع أجهزة كهربائية وموبايلات.