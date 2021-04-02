شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الوادي الجديد يشهد موسم حصاد محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، موسم حصاد القمح ، بحضور وكلاء كلية الزراعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين بمزارع الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، موجها الشكر لإدارة الكلية والقائمين على العمل بالمزرعة، ومثمنا دور العمال في إنجاح موسم الحصاد.

وأضاف الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة أن إنتاج المزرعة من القمح هذا العام يعتبر جيدا مقارنة بالأعوام السابقة، وقال إن مزرعة الجامعة بمقرها بالكيلو ١٠ بطريق الخارجة اسيوط على مساحة ٨٠ فدانًا وتساهم فى خدمة المجتمع المحلى، ومقسمة إلى عدة زراعات من النخيل والقمح والخضراوات بجانب مساحة كبيرة مزروعة بأشجار الفاكهة وصوب لإنتاج الخضر إلى جانب مزرعتي للإنتاج الحيواني كالأغنام والأبقار والماعز.

رئيس جامعة الوادي الجديد يشهد حصاد القمح

كما شهد رئيس الحامعة تجربة فرم مخلفات النخيل للاستفادة منه كعلف للثروة الحيوانية والاستفادة من تجارب الباحثين فى استغلال واستثمار مخلفات النخيل بمزارع النخيل بالجامعة.