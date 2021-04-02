شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: عبور حاملة طائرات أمريكية قناة السويس ضمن 80 سفينة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الجمعة، عبور ٨٠ سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها ٤،٧ مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال ٤٣سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها ٢,٥ مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٣٧ سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٢,٢ مليون طن.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة، تشهد اليوم الجمعة، عبور عدة سفن ووحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية DWIGHT EISENHOWER التي تعبر القناة ضمن قافلة الشمال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز الطبيعي المسال LI JMILIYA التي تعبر أيضا من ذات القافلة بالقناة الأصلية بحمولة كلية قدرها ١٧١ ألف طن، فيما تعبر ناقلة البترول KIDAN ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولة كلية ١٦٤ ألف طن مما يؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس وقدرة مصر على توفير الأمن والأمان للأنواع المختلفة من السفن ولحركة التجارة العالمية المارة عبر القناة.

وفي الختام، وجه الفريق أسامة ربيع التحية لرجال هيئة قناة السويس ومرشديها الأبطال تقديراً لدورهم البارز في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة في القناة.

أسامة ربيع: عبور وحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية DWIGHT قناة السويس ضمن ٨٠ سفينة عبرت القناة اليوم الجمعة حمولتها ٤٠٧ مليون طن

أسامة ربيع: عبور وحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية DWIGHT قناة السويس ضمن ٨٠ سفينة عبرت القناة اليوم الجمعة حمولتها ٤٠٧ مليون طن

أسامة ربيع: عبور وحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية DWIGHT قناة السويس ضمن ٨٠ سفينة عبرت القناة اليوم الجمعة حمولتها ٤٠٧ مليون طن

أسامة ربيع: عبور وحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية DWIGHT قناة السويس ضمن ٨٠ سفينة عبرت القناة اليوم الجمعة حمولتها ٤٠٧ مليون طن

أسامة ربيع: عبور وحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية DWIGHT قناة السويس ضمن ٨٠ سفينة عبرت القناة اليوم الجمعة حمولتها ٤٠٧ مليون طن

أسامة ربيع: عبور وحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية DWIGHT قناة السويس ضمن ٨٠ سفينة عبرت القناة اليوم الجمعة حمولتها ٤٠٧ مليون طن